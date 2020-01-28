ليبيا – أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج قراراً بشأن تخصيص مبلغ مالي من الترتيبات المالية الإستثنائية للعام 2020، مرجعا هذه الخطوة إلى دواعي المصلحة العامة على حد زعمه.



السراج قرر بموجب القرار الذي تحصلت المرصد على نسخة منه والممهور بتوقيعه تخصيص مبلغ وقدره (1.000.000.000) مليار دينار ليبي لوزارة لدفاع الوفاق وذلك خصماً من الترتيبات المالية الإستثنائية لعام 2020 وفقاً للتشريعات النافذة.

وأوضح أن المبلغ موزعة على أوجه الصرف التالية حيث تم تخصيص (500) مليون دينار لتوفير الاحتياجات والمعدات والتجهيزات والمتطلبات الأمنية واللوجستية الاستثنائية و العاجلة للمحافظة على الأمن القومي.

وتم وضع (300) مليون دينار لدعم العمليات والقوات العسكرية والأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب بالإضافة لـ(100) مليون دينار بشأن تأمين المرافق والمنشآت الحيوية ومكافحة الجريمة المنظمة و (100) مليون دينار لتوفير المعدات والمستلزمات والوسائل الطبية اللازمة لتشغيل المرافق الصحية ذات العلاقة.

ونص القرار على صرف الملبلغ المخصص في المادة الأولى وتحديد الأولويات وأوجه الصرف والجهات المستفيدة بناء على كتاب صادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

كما أكد السراج في نص القرار على ضرورة أن تلتزم وزارة الدفاع بالصرف في حدود المبالغ المخصصة ووفقاً لأوجه الصرف المحددة بالكاتبات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والتفويضات المالية الصادرة كما تلتزم بتقديم تقرير المصروفات الفعلية مرفقة بمذكرة التسوية المصرفية وكشف حساب المصرف لوزارة المالية وفقاً للتشريعات النافذة مادة.

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