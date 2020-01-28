إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، عن إمكانية رحيل زين الدين زيدان عن منصبه كمدير فني لريال مدريد للمرة الثانية، عقب انتهاء هذا الموسم.

وعاد زيدان إلى ريال مدريد في الموسم الماضي، خلفًا لسانتياجو سولاري، في ظل تردي نتائج الفريق في جميع البطولات.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن زيدان لم ينس أن فلورنتينو بيريز، رئيس الريال، حاول إعادة جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الحالي على حسابه في عدة مناسبات.

كذلك يرى زيدان أن بيريز لم يقدم المطلوب لإتمام صفقة بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، رغم تأكيد “زيزو” على أهميتها بالنسبة للريال.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا أن بيريز يرفض إتمام صفقة بوجبا في ظل تألف فيدي فالفيردي في وسط الملعب هذا الموسم.

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