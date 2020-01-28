إيران – أعلنت السلطات الإيرانية، اصابة 33 شخصاً جراء زلزال بلغ قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، ضرب أمس مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي إيران.

ونقلت وكالة أنباء فارس، الثلاثاء عن رئيس مركز الطوارئ في المحافظة، “محمد جواد مراديان”، قوله إن 33 شخصاً أصيبوا بجروح جراء زلزال أمس الذي كان مركزه بلدة “خانه زنيان” التابع لمدينة شيراز.

وأوضح أن اثنين من المصابين يرقدون في المشفى، بينما تلقى الآخرون العلاج وغادروا.

من جهته قال مدير العلاقات العامة في مؤسسة الأزمات الإيرانية، “علي بختياري” أن أضراراً لحقت بالمباني في 37 قرية تابعة لشيراز.

والاثنين ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي إيران.

الأناضول