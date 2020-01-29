كندا – بالإمكان خسارة الوزن الزائد من دون حمية غذائية، وأيضاً من دون الذهاب إلى الجيم.

يمكنك أن تكتفي بنشاط بدني لا يقل عن نصف ساعة من المشي يومياً، وتحاول ضبط كمية الطعام، مع التأكد من تناول الأطعمة التي تزيد حرق الدهون، وأهمها:

* الفلفل الحار من أفضل وسائل حرق السعرات وكبح الشهية.

* عندما تتناول تفاحة كوجبة خفيفة ستشعر بالامتلاء لأن التفاح غني بالألياف، فقط احرص على تناول القشرة.

* البيض من الأطعمة التي تزوّد الجسم بالبروتين وبمغذيات عديدة، وهو عامل مساعد على الشبع.

* المكسرات غنية بالبروتين والدهون الصحية والألياف والمعادن. تناول المكسرات كوجبة خفيفة، ويمكنك خلطها مع بعض شرائح التفاح.

* الشاي الأخضر يزيد حرق الجسم للسعرات الحرارية.

* أضف رشة من القرفة والزنجبيل إلى بعض الأطباق لزيادة حرق السعرات.

وكالات