الولايات المتحدة – حصلت عريضة تطالب بوضع خلفية صورة للنجم الراحل كوبي براينت شعارا جديدا للدوري الأمريكي للمحترفين في كرة السلة، على أكثر من 6ر2 مليون توقيع في أقل من 48 ساعة.

ذكر موقع “تشينج دوت أورغ” أن العريضة التي وقعها عدد كبير من المشاهير، وفي مقدمتهم المغني الكندي جاستن بيبير، من أكثر العرائض انتشارا على الموقع، وأول عريضة في عام 2020 تتخطى حاجز مليون توقيع، أكثر من أي مكان آخر في العالم.

ولقي براينت حتفه في حادث تحطم طائرة الهيلكوبتر الأحد الماضي إلى جانب ثمانية آخرين، بينهم ابنته جيانا البالغة 13 عاما.

ويتضمن الشعار الحالي لدوري السلة الأمريكي للمحترفين الذي صمم في عام 1969، صورة لظل أسطورة لوس أنجلوس ليكرز السابق، جيري ويست، وهو يقوم بالمراوغة.

وبعد أن أصبح نجم ليكرز السابق وست مديرا عاما في النادي كان هو من اكتشف موهبة براينت وضمه إلى صفوف الفريق عام 1996 عندما كان في السابعة عشرة من عمره.

ونجح براينت على مدى 20 موسما في صفوف الفريق الذي يرتدي اللونين الأصفر والبنفسجي في قيادته إلى لقب الدوري الأمريكي للمحترفين خمس مرات، ودخل نادي اللاعبين السبعة الذين نجحوا في تخطي حاجز الـ30 ألف نقطة، ما جعل منه أحد أساطير اللعبة.

المصدر: وكالات