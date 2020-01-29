الولايات المتحدة – من المعروف أن تناول التفاح يومياً يعود بالكثير من الفوائد على الصحة. لكن ما لا يعلمه العديد من الأشخاص هو أن تناول قشر هذه الفاكهة يساعد أيضاً على التمتع بالرشاقة وعلى خسارة الوزن.

ويعدو هذا إلى احتواء هذا القشر على حمض الأوروليك الذي يمنع تلف العضلات ويحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول والسكر في الدم.

ونقل موقع Ameliore ta Santé الفرنسي عن الطبيب كريستوفر أدامس من جامعة Iowa الأميركية قوله إنه حاول البحث عن دواء يساعد على الحد من الضمور العضلي لدى الأشخاص كبار السن.

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كما ذكر أن هذا الحمض يساعد على خسارة الوزن شرط أن يتم في موازة تناوله اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ويشار إلى أن هذا الحمض يتوفر أيضاً في أنواع أخرى من المكونات الطبيعية مثل التوت البري والخوخ المجفف والأوريغانو والزعتر.

ولهذا ينصح بإضافة هذه المكونات طازجة إلى مختلف الوصفات والأطباق التي يتم إعدادها في المنزل والتي يفضل أن تكون خالية من الدهون الضارة والسكريات.

رويترز