ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إن لقاءات جنيف ليست إلا خبط عشواء، معتبراً أن البعثة الأممية تتعمد إدخال العملية السياسية برمتها في ليبيا إلى متاهة جديدة من خلال لقاء جنيف دون أجندة معلنة.

افحيمة أشار في تصريحات له نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الثلاثاء إلى أن خلط المسارات الأمني والسياسي والاقتصادي بحجة هشاشة وقف إطلاق النار لن يقودنا إلاّ إلى النتيجة السابقة نفسها وهي جسم سياسي مهلهل يقوم على مبدأ التمثيل مقابل القوة.

ونوّه إلى أن ذلك سوف يؤدي بدوره إلى تأجيل الحرب وليس لإنهائها، لافتاً إلى أنه عندما تتغير موازين القوى على الأرض ستستعر هذه الحرب المؤجلة مرة أخرى.

كما رأى أن الصراع في ليبيا ليس صراعاً مناطقياً ليكون هناك تمثيل للنواب في جنيف على أساس الدوائر الانتخابية في حين أن التمثيل على أساس المعتقد السياسي قد يكون أنجع وأقرب إلى إنجاح الملتقى إذا خلصت النوايا.