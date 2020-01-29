الأردن – عقد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، اجتماع مغلق للأعيان امس الأربعاء، لمناقشة خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الاوسط والمعروفة باسم “صفقة القرن”.

و ناقش المجلس خلال اجتماعه المغلق، ما تم الكشف عنه من “الصفقة”، التي نشرها البيت الأبيض، مساء امس الثلاثاء.

في غضون ذلك، قام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بزيارة مفاجئة إلى منطقة وادي عربة، التي شهدت توقيع معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل في العام 1994، وذلك قبل ساعات من إعلان إدارة ترامب لتفاصيل “صفقة القرن”.

وتزامنت زيارة الملك عبدالله الثاني، مع تعزيز الجيش الإسرائيلي، قواته العسكرية على الحدود مع الأردن تحسبا لتصعيد محتمل على خلفية إعلان “الصفقة”.

ويشكل وادي عربة جزءا من وادي الصدع العظيم الذي يقع بين البحر الميت شمالا وخليج العقبة جنوبا بين الأردن وفلسطين.

وتم توقيع اتفاقية وادي عربة بين الأردن وإسرائيل في 26 أكتوبر عام 1994.

المصدر: وسائل إعلام أردنية