ليبيا- سيجري عضو المجلس السيادي السوداني الفريق شمس الدين الكباشي على رأس وفد رفيع المستوى زيارة إلى جنوب أفريقيا لحضور اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا.

مصادر سودانية قال في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية” إن الاجتماع يستمر يومي الأربعاء والخميس ويناقش الأوضاع في ليبيا ومحاولة الوصول إلى خارطة طريق للأزمة التي تشهدها البلاد.

وأضافت المصادر أن الاجتماع يضم رؤساء بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ومفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي والكونغو فيلكس تشيسيكيدي ولجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى دنيس ساسو نجيسو إلى جانب دول جوار ليبيا.