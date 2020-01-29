تركيا – بلغ عدد الشركات التي تأسست في تركيا خلال العام الماضي برؤوس أموال تركية وأجنبية مشتركة 12634 شركة، حيث جاءت رؤوس الأموال بشكل رئيسي من دول في مقدمتها إيران وسوريا والسعودية.

وقالت بيانات صدرت عن اتحاد الغرف والبورصات التركية، إن إجمالي رؤوس أموال تلك الشركات، بلغ 5.7 مليار ليرة تركية (ما يعادل نحو مليار دولار).

وأوضحت البيانات، أن 1491 شركة من تلك الشركات تندرج ضمن قائمة “الشركات المساهمة”، والباقي شركات “ذات مسؤولية محدودة”.

وعن حصة رؤوس الأموال الأجنبية في هذه الشركات الأجنبية، أظهرت البيانات أن نسبة رؤوس الأموال الأجنبية في تلك الشركات، بلغت 83.25%.

وجاءت رؤوس أموال تلك الشركات من مواطني عدة دول أبرزها إيران وسوريا والسعودية والعراق والأردن ومصر وألمانيا والإمارات وليبيا.

وتصدرت اسطنبول قائمة الولايات التركية الأكثر احتضانا للشركات المساهمة وذات المسؤولية المحددة، التي تأسست برؤوس أموال تركية وأجنبية، بـ8288 شركة.

فيما حلت أنطاليا في المرتبة الثانية بـ705 شركة، تليها أنقرة بـ589 شركة، فغازي عنتاب بـ504 شركات.

المصدر: “الأناضول”