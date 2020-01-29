البيت الأبيض: ترامب لم يطلب من شركات الطيران تعليق الرحلات من الصين

البيت الأبيض: ترامب لم يطلب من شركات الطيران تعليق الرحلات من الصين

واشنطن – نفى البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن يكون قد طلب من شركات الطيران الأمريكية تعليق الرحلات من الصين إلى الولايات المتحدة، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

ونقلت قناة “سي إن إن” عن مصدر رفيع في البيت الأبيض قوله: “البيت الأبيض لم يطلب من شركات الطيران تعليق الرحلات بين الولايات المتحدة والصين”.

وأوضح المصدر أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعتمد في تعاملها مع انتشار فيروس كورونا على “السرعة وليس على الإحساس بالهلع”.

هذا وقد ذكرت قناة “سي إن بي سي” في وقت سابق أن البيت الأبيض وجه دعوة لممثلي شركات الطيران، وأن إحدى الفرضيات التي تنظر فيها إدارة ترامب، هي منع كل الرحلات الجوية من الصين إلى الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي