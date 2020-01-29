إسرائيل – عزز الجيش الإسرائيلي، امس الثلاثاء، قواته العسكرية في غور الأردن قبيل إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة بـ”صفقة القرن”.

وعزز الجيش الإسرائيلي قواته في غور الأردن بلواء مشاة إضافي بعد تقييم الوضع، قبل الإعلان عن خطة ترامب.

ووفقا للتقارير، فإن القوات الإضافية ستأتي من كتيبة الاستطلاع التابعة للواء “جولاني”، بسبب المخاوف من اندلاع أعمال عنف في المنطقة.

وزاد الجيش الإسرائيلي من مستوى التأهب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبحسب ما أفادت به إذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد “نشر الجيش 6 كتائب، إضافة إلى كتائب قتالية مرتبطة بكل لواء إقليمي قادر على الرد على الهجمات وأعمال العنف”.

وشددت القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم إجراءاتها في نابلس وفي مناطق واسعة بشمال الضفة الغربية، تحسبا لوقوع مواجهات.

ووفق وكالة “معا” الفلسطينية، فقد وضع الجيش الإسرائيلي مكعبات إسمنتية إضافية على مدخل بلدة صرة الرئيسي جنوب نابلس وقام بنشر عدد من الدوريات العسكرية الإسرائيلية.

وقال شهود عيان لـ “معا” إن القوات الإسرائيلية أغلقت مدخل مفرق بلدة صرة بالبوابة الحديدية ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج، في حين أقامت حواجز عسكرية طيارة على عدد من مفترقات الطرق الرئيسية في محيط محافظة نابلس.

المصدر: جيروزاليم بوست+ معا