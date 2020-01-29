السعودية – جددت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، اليوم دعم المملكة لكافة الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، بعد نشر الولايات المتحدة، مساء امس الثلاثاء، خطتها للسلام في الشرق الأوسط، أن المملكة تقدر الجهود التي تقوم بها إدارة الرئيس ترامب لتطوير خطة شاملة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكر البيان أن المملكة بذلت وعلى مدار عقود من الزمن “جهودا كبيرة رائدة في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق والوقوف إلى جانبه في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة، وقد كان من تلك الجهود تقديمها لمبادرة السلام العربية عام 2002″، موضحا أن هذه المبادرة أكدت “أن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الأطراف، وأن السلام العادل والشامل هو خيار استراتيجي”.

وأضافت أن الرياض تشجع “البدء في مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومعالجة أي خلافات حول أي من جوانب الخطة من خلال المفاوضات، وذلك من أجل الدفع بعملية السلام قدما للوصول إلى اتفاق يحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة”.

المصدر: RT