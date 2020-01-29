العراق.. عشرات آلاف الطلبة ينضمون من جديد للاحتجاجات في النجف والبصرة (صور)

العراق.. عشرات آلاف الطلبة ينضمون من جديد للاحتجاجات في النجف والبصرة (صور)

أفاد مراسلنا في العراق بأن عشرات آلاف الطلبة الجامعيين تظاهروا، اليوم الثلاثاء، في محافظتي البصرة والنجف، دعما للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أشهر.

وقال مراسل RT إن “طلبة جامعة الكوفة في محافظة النجف نظموا اليوم مسيرة طويلة لدعم الاحتجاجات في المحافظة والسير نحو مكان الاعتصام”.

وأضاف كما أن “طلبة الجامعات في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، خرجوا أيضا بمسيرات طويلة لدعم الاحتجاجات”.

ويوم الأحد الماضي خرج طلبة الجامعات في العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية بتظاهرات حاشدة مؤيدة لاستمرار الاحتجاجات في البلاد ولإدامة زخمها، بعد أن شرعت قوات الأمن بمضايقة المحتجين وبمحاولة فض احتجاجاتهم بالقوة.

وقال مراسل RT إن “عشرات الآلاف من الطلبة خرجوا في بغداد والمحافظات الجنوبية والوسطى لدعم المعتصمين في الساحات”، موضحا أن “التظاهرات انطلقت من مقار الجامعات باتجاه ساحات الاعتصام”.

المصدر: RT