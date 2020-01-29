موسكو – أعلن الكرميلن أن موسكو تواصل دراسة “صفقة القرن” التي اقترحتها واشنطن لتسوية القضية الفلسطينية – الإسرائيلية، وتعول على معلومات إضافية من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح اليوم الأربعاء: “نواصل تحليل هذه المعلومة ودراسة الخطة التي أعدتها إدارة البيت الأبيض، غدا سيكون هناك لقاء مع نتنياهو، وسنتلقى المعلومات من المصدر”.

وأضاف بيسكوف: “الآن يمكن فقط أن نلاحظ أن الخطة لقيت دعما من طرف إسرائيل، ودعما من عدد من الدول الأخرى، لكنها وجدت رفضا قطعيا من طرف فلسطين، الطرف المشارك بطريقة مباشرة في ما يسمى صفقة”.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن روسيا ستبقى عضوا مسؤولا في “رباعية” التسوية في الشرق الأوسط، وهي على استعداد لبذل جهود من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط.

هذا وبعد مرور أكثر من عامين على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأول مرة نيته لوضع خطة سلام في الشرق الأوسط، أعلن ترامب مساء أمس الثلاثاء عنها، وسميت “صفقة القرن” متضمنة عددا من البنود.

المصدر: انترفاكس