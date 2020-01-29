ليبيا – طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أمس الثلاثاء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعادة النظر في عدد المشاركين من مجلس النواب في محادثات جنيف.

النويري أكد في تصريح له نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب وجود خلل في عدد المشاركين بين مجلسي النواب ومجلس الدولة من حيث العدد والتوجهات السياسية.

وأضاف النويري أن مجلس النواب يُمثل بشكل حقيقي كل الكتل والقوى السياسية والمدن حيث أن عدد أعضاء مجلس الدولة 143 عضوا أقل من عدد أعضاء مجلس النواب الذين هم 200 نائب في حين أن خطة البعثة تقضي بتمثيل 13 عضوا عن كل مجلس وهذا أمر لا يستقيم مع الحق والمنطق ومن شأنه أن ينتج حلولا مشوهة