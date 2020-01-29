ليبيا – دعت زعيمة حزب “فورتسا إيطاليا” (إيطاليا إلى الأمام) في مجلس النواب الإيطالي مارياستيلا جيلميني إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بسرعة حول ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب.

جيلميني وفي بياناً لها نشرته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الثلاثاء قالت:” من ناحية، هناك الأزمة الليبية مع وصول الميليشيات الجهادية من سوريا.. ومن ناحية أخرى، الشرق الأوسط والعراق اللذان عانوا بعد الأزمة الأمريكية الإيرانية من عدم الاستقرار مرة أخرى”.

وأضافت البرلمانية الإيطالية:” في الأيام الأخيرة عادت تهديدات تنظيم داعش ضد إسرائيل وحتى في مدننا نلاحظ بعض مظاهر الكراهية والتعصب غير المقبولة “.

وتابعت جيلميني أنه في ضوء كل هذه الأسباب قدمت مجموعة فورتسا إيطاليا لمجلس النواب مشروع قانون وقّع عليه الزميل ماتيو بيريجو بجانب أكثر من 50 نائباً لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في التطرف والإرهاب.