الصين – دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة، وأوضح أن فيروس كورونا الجديد وانتشاره في بلدان أخرى أظهر مدى ارتباط جميع الدول ببعضها البعض.

وقال وزير الخارجية الصيني، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، جان-إيف لودريان، إن “الانتشار الحالي لهذا المرض (كورونا) يذكرنا مرة أخرى أنه في عصر العولمة مصير كل البلدان مرتبطة ببعضها البعض بشكل وثيق، مصالحنا جميعا مشتركة”.

وشدد الوزير على ضرورة أن يكون تعزيز التعاون في مجال الصحة من أولويات المجتمع الدولي.

وأكد أن “الصين مستعدة، مع جميع البلدان، بما فيها فرنسا، لبذل جهود مشتركة لحماية صحة وسلامة الشعب الصيني وشعوب جميع دول العالم”.

وأشار إلى أن الصين “تضع حياة وصحة الصينيين وكل المواطنين الأجانب المتواجدين في مدينة ووهان، على رأس الأولويات، وسوف نستمر في اتخاذ تدابير فعالة لتبديد المخاوف المشروعة”.

المصدر: نوفوستي