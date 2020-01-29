إيطاليا – أثارت جورجينا رودريغز الشائعات مؤخرا بشأن انتقال علاقتها مع صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو من خانة الصداقة الحميمية إلى الزواج رغم تمسك الأخير بالإبقاء على سرية طبيعة العلاقة.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن جورجينا عارضة الأزياء الإسبانية، أشارت إلى رونالدو بـ”الزوج” في منشور جديد بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الـ26، والذي صاحبه نشر صورة تجمعها مع مهاجم يوفنتوس وأطفالهما الأربعة..

وعلقت عارضة الأزياء الإسبانية على الصورة: “عيد ميلاد سعيد 26، سعيدة جدا، لا أستطيع أن أطلب من الحياة أكثر، فقط الكثير من الصحة لعائلتي ولي والاستمتاع بها دائما”.

وأضافت :”شكرا لكم جميعا على التهنئة والزهور، ومن ثم شكرا لزوجي على إعطائي أفضل ما في الحياة.. أطفالنا.. أحبك”.

وبثت عارضة الأزياء مقطع فيديو قصير لعائلتها، وهي تغني: “عيد ميلاد سعيد”، إلا أن أبرز ما يلفت النظر هو حرص جورجينا إلى إضافة لقب “ماريدو” على رونالدو في منشورها الجديد، وهي الكلمة التي تعني زوج بالإسبانية.

وكان رونالدو قد نفى في نهاية شهر نوفمبر الماضي، التقارير التي أشارت إلى زواجهما سرا خلال حفل في المغرب في أغسطس الماضي.

المصدر: “إنستغرام”