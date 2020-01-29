المانيا – أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن الخطة الأمريكية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين تثير أسئلة تنوي برلين مناقشتها مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.

وأشار ماس في بيان أصدره أمس الثلاثاء تعليقا على نشر البيت الأبيض خطته للسلام المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، إلى أن تلك الأسئلة تتعلق على وجه الخصوص بـ”إشراك طرفي النزاع في عملية تفاوضية وعلاقتهما بالمعايير والمواقف القانونية المعترف بها”.

وشدد ماس على أن السبيل الوحيد نحو إحلال السلام المستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو حل الدولتين التفاوضي المقبول للطرفين، مشيرا إلى أنه على هذا الأساس يمكن الترحيب بأي زخم جديد يعيد دفع عملية السلام، المتجمدة منذ فترة طويلة، إلى الأمام.

وتابع وزير الخارجية الألماني: حكومة برلين ستتعامل بشكل مركز مع خطة السلام الأمريكية وتنتظر من جميع شركائها أن يتخذوا موقفا مماثلا إزاء الموضوع”.

المصدر: دوتشيه فيليه + أسوشيتد برس