ليبيا – قال رئيس المرصد السوري رامي عبد الرحمن إنه لايوجد أي مبرر للشباب السوري أن يذهبوا إلى ليبيا ويقاتلوا أبناء الشعب الليبي تحت العباءة التركية من أجل المال لذلك الذين يذهبون هم بكل تأكيد مرتزقة .

عبد الرحمن و في تصريح لقناة “العربية “أمس الثلاثاء نشرها الموقع الرسمي للمرصد السوري أضاف:”الكثير من السوريين يعيشون أوضاع مأساوية وفضلوا البقاء في المنطقة وأن لا يكونوا بندقية بيد التركي كي يقاتلوا من جبهة إلى أُخرى وشاهدنا فيلق الرحمن على جبهات ريف دمشق هو الذي أعطى مبررات للنظام السوري عندما هاجم بعض المناطق في دمشق ومن ثم انتقل إلى إدلب”.

وتابع:”شاهدنا الخلافات بين جيش الإسلام و فيلق الرحمن عندما كانوا يتناحرون إعلامياً في قضية تسليم الغوطة الشرقيةو اليوم هؤلاء باتوا في ليبيا كمرتزقة وجيش الإسلام مرتزقة عند الأتراك في رأس العين عندما يقاتل أبناء الشعب السوري في تلك المنطقة،ويخرج علينا خطباء جيش الإسلام في رأس العين يتحدثون عن مرتزقة ليبيا و42 قتيلاً على الأقل من المرتزقة الذين ذهبوا للقتال في ليبيا لكن ولو كان لديهم ذرة من الأخلاق لما تركوا النظام والروس يهجرون أبناء إدلب وذهبوا للقتال في ليبيا”.

وواصل حديثه :”المضحك أنهم يقولون أنهم يقاتلون عملاء إيران وليس لديهم الجرأة لقتال الإيرانيين في حلب التي تتواجد فيها الحرس الثوري الإيراني، اليوم كان هناك ثلاثة جثث قتلوا في قصف جوي من قبل الطائرات التابعة للجيش الوطني الليبي في مصراتة وباتت أشلائهم في إحدى المشافي بتلك المنطقة، جثامين بعض القتلى أعيدت إلى سوريا وبعضها لم تعد،وهناك بعض ممن ذهبوا إلى ليبيا يحاول الفرار إلى أوروبا وأكثر من 60 منهم وصلوا إلى أوروبا عن طريق السواحل الليبية، وبعضهم يفضل القتال في ليبيا”.

رئيس المرصد السوري إختتم بالقول:”نحن في المرصد السوري منذُ اليوم الأول بدأنا بالحملات من أجل منعهم عن الذهاب، ولكن البعض من المعارضة الموالية لتركيا كان يدافع عنهم ويقول ذهبوا بشكل فرادة، أقول لهم يجب عليكم التوقف عن العمل تحت الوصاية الأردوغانية والعودة إلى سوريا والوقوف إلى جانب الشعب السوري الذين خرجتم من أجله”.