ليبيا – قال وزير الداخلية السابق اللواء صالح رجب إن اجتماعات جنيف لن تقدم أي جديد وسيكون مصيرها الفشل مثل المؤتمرات السابقة، مؤكداً أن الاجتماعات لابد أن تدار عبر المكونات الليبية.

رجب وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الأربعاء أوضح أن كافة القوى الليبية لاتأمل خيراً في أي اجتماع يكون خارج الأراضي الليبية، مشيراً إلى ضرورة الالتفاف خلف قوات الجيش للقضاء على الميليشيات المسلحة وجماعة الإخوان.

وفي سياق آخر، أشار إلى رفض الشعب الليبي للزيارات التي يقوم بها النظام التركي في منطقة المغرب العربي لاستعادة ما وصفه بـ”الاستعمار التركي” لعدد من الدول العربية في منطقة شمال أفريقيا

وزير الداخلية السابق حذر من تحركات أردوغان لتنفيذ أجندة ومخططات الأتراك في الدولة الليبية.