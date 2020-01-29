انجلترا – أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن استبعاد السنغالي ساديو ماني من تشكيلة “الريدز” أمام مضيفه وست هام في جولة مؤجلة من المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء.

وقال المدرب الألماني في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء: “ساديو ماني لن يشارك ضد وست هام وربما لن يكون معنا أمام ساوثهامبتون”.

وحول طبيعة الإصابة التي يعاني منها النجم السنغالي، قال كلوب: “لديه تمزق عضلي صغير وهو من النوع الصعب، كنا محظوظين بأنه لم يتعرض لإصابة خطيرة”.

وتدور الشكوك حول قدرة المهاجم السنغالي على المشاركة في المباراة ضد ساوثهامبتون السبت المقبل بسبب معاناته من تمزق عضلي خلال المواجهة التي جرت ضد وولفرهامبتون الخميس الماضي، وحسمها الريدز لمصلحته بنتيجة 2-1.

تجدر الإشارة إلى أن ماني يعتبر واحدا من أبرز لاعبي ليفربول خلال هذا الموسم في جميع المسابقات، حيث سجل حتى الآن 15 هدفا وصنع 11 تمريرة حاسمة في 31 مباراة.

المصدر: وكالات