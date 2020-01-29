انجلترا – اكد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، إن لاعب الوسط بول بوجبا “يرغب بشدة” في العودة إلى الملاعب، في ظل معاناته من مشكلة في الكاحل، بعد الخضوع لجراحة هذا الشهر.

وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما، في ثماني مباريات فقط في كل المسابقات، هذا الموسم، حيث غاب ثلاثة أشهر قبل أن يخضع لجراحة.

وقال سولسكاير للصحفيين، قبل مواجهة مضيفه مانشستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، اليوم الأربعاء، إذ يحاول يونايتد تعويض خسارته (3-1) ذهابا “قضى بول موسما سيئا بسبب الإصابة، وهو لديه رغبة شديدة في العودة للعب كرة القدم”.

وأضاف “من الصعب وضع جدول زمني للإصابات طويلة المدى.. هو يحب اللعب ويحب الوجود في المران أيضا”.

وأردف “أرى لاعبا شعر بالملل من الإصابات.. بول دائما ما كان لاعبا من طراز رفيع، ليس لدي أي شكوك في أنه سيستمتع باللعب عند العودة”.

وأكد المدرب النرويجي أن يونايتد، دخل في مفاوضات مع نيمانيا ماتيتش، لاعب الوسط، لتمديد عقده لما بعد الموسم الجاري.

ويبدو برونو فرنانديز، لاعب الوسط، قريبا من الالتحاق بيونايتد.

وذكرت شبكة “سكاي سبورتس”، أن النادي توصل لاتفاق مع سبورتنج لشبونة، لضم اللاعب مقابل 68 مليون جنيه إسترليني (89.38 مليون دولار).

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