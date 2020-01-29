ألمانيا – اوضحت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريستماير، إن للحوم فوائد صحية جمة، غير أنها لا تخلو من المخاطر عند الإفراط في تناولها.

وأوضحت ريستماير أن اللحوم تمد الجسم بعناصر غذائية مهمة، لغناها بالبروتينات، وفيتامينات B بما في ذلك فيتامين B12، إضافةً إلى الحديد والزنك والسيلينيوم.

وحذرت الخبيرة الألمانية من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، والنقانق، الذي يسبب الإصابة بسرطان القولون، خاصةً عند الاقتران بالسِمنة المفرطة، وقلة الحركة.

كما أن اللحوم الغنية بالدهون تمهد الطريق للإصابة باضطرابات أيض الدهون بسبب محتواها العالي من الأحماض الدهنية، والكوليسترول، ما يرفع خطر الأزمات القلبية، والسكتات الدماغية، والكبد الدهني.

ولتجنب هذه المخاطر تنصح ريستماير بتناول اللحوم بمعدل يتراوح بين 300 و600 غرام أسبوعياً على الأكثر، واختيار الأصناف قليلة الدهون وتحضيرها بشكل صحي مثل الشواء، والطهي بالبخار، أو في الفرن.

وكالات