وأضاف البنك المركزي المصري، في بيان صحفي، أن التحويلات ارتفعت خلال أول أربعة أشهر من السنة المالية 2019-2020 بنحو مليار دولار بمعدل سنوي 13.4 في المئة.

وبذلك تم تسجل نحو تسعة مليارات دولار، مقابل نحو ثمانية مليارات دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وتمثل التحويلات مصدرا مهما للعملة الأجنبية للبلاد.