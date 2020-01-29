انجلترا – أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط “قد تكون خطوة إيجابية”.

وقال المتحدث باسم جونسون، في أعقاب اتصال هاتفي بين الأخير والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: “ناقش الزعيمان مقترح الولايات المتحدة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والذي يمكن أن يثبت أنه خطوة إيجابية للأمام”.

وجاء ذلك بعد نشر ترامب، في مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض، مساء امس الثلاثاء، بنود “صفقة القرن” المقترحة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ومن أهم المقترحات التي طرحها ترامب، إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها في القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، مع بقاء القدس “عاصمة إسرائيل الموحدة”.

كما تشمل الخطة الاعتراف الأمريكي بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مع تجميد بناء مستوطنات جديدة خلال فترة مفاوضات مدتها أربع سنوات.

المصدر: رويترز