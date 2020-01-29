ليفربول على موعد مع إنجاز جديد الليلة لم يذقه منذ أكثر من قرن (صورة)

ليفربول على موعد مع إنجاز جديد الليلة لم يذقه منذ أكثر من قرن (صورة)

انجلترا – يحل ليفربول ضيفا على وست هام، اليوم الأربعاء، على ملعب لندن الأولمبي وذلك في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيسعى للفوز وتحقيق إنجاز فريد.

ونجح ليفربول بالفوز على جميع الفرق الـ18 التي واجهها في الدوري الإنجليزي “البريميرليغ” بالموسم الجاري، بينما يعد وست هام الفريق الوحيد الذي لم يتغلب عليه الريدز هذا الموسم.

وتعود آخر مرة تغلب فيها ليفربول على جميع فرق الدوري في موسم واحد، لموسم 1895-1896، في دوري الدرجة الثانية، ولم يحقق ذلك الإنجاز في الدوري الممتاز من قبل.

ولم يحقق وست هام أي فوز في آخر 6 مباريات أمام ليفربول في “البريميرليغ” (تعادلان- 4 هزائم)، وذلك منذ الفوز 2-0، في يناير 2016، تحت قيادة مدربه الأسبق الكرواتي سلافن بيليتش.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد وست هام في المركز 17 برصيد 23 نقطة.

المصدر: وكالات