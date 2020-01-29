ماكرون أشار خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في باريس اليوم الأربعاء وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن فرنسا رصدت خلال الأيام الماضية سفناً تنقل مرتزقة سوريين إلى ليبيا.

ليبيا – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تركيا أخلت بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال مؤتمر برلين لتسوية الأزمة الليبية.

ونوّه إلى أن فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية وتدين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أعرب عن قلقه الكبير من وصول قوات سورية وأجنبية إلى طرابلس في ليبيا وطالب بإنهاء ذلك فوراً.