ليبيا -قال المستشار الأممي السابق والمحلل السياسي باسل الترجمان إن واشنطن غير مقتنعة بجهود ألمانيا الرامية إلى حل الأزمة في ليبيا.

الترجمان في لقاء مع برنامج “LIVE” الذي بث عبر قناة “218 NEWS” أمس الثلاثاء أوضح أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب بات يتراجع عن آلية إدارته للملفات الخارجية خاصة بعد أن فشلت إيطاليا وفرنسا وبشكل عام الاتحاد الأوروبي بسبب اعتماد الولايات المتحدة على حلفائها للعمل على حل أزمات المنطقة.

وشدد الترجمان أن واشنطن تقوم بتجميع وتوثيق كل المعلومات حول إرسال أنقرة مرتزقة سوريين إلى ليبيا ومقاتلين إرهابيين مرتبطين بتنظيم داعش لكي يكون ملفها جاهزاً في الوقت المناسب.

المستشار الأممي السابق رأى أن الرد الأميركي على تركيا لن يكون سهلاً خاصة أن تركيا باتت تصعد من تحركاتها دون مبالاة من أي أطراف أخرى بما فيها حليفتها الكبيرة روسيا.