نمو الإقراض المصرفي في المغرب 11 بالمئة في 2019

نمو الإقراض المصرفي في المغرب 11 بالمئة في 2019

الرباط – نما إجمالي الإقراض المصرفي المغرب بنسبة 10.9 بالمئة خلال 2019 على أساس سنوي، إلى 968 مليار درهم (100 مليار دولار).

وبحسب البنك المركزي المغربي، الأربعاء، بلغ إجمالي قيمة الإقراض المصرفي التراكمي حتى نهاية 2018، نحو 870 مليار درهم (90.1 مليار دولار).

وقال محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، اليوم، إن “القروض الممنوحة من البنوك تشكل 88 بالمئة من الناتج الداخلي الخام”.

وذكر الجواهري، في ندوة بمقر البرلمان المغربي، حول تمويل الاقتصاد المحلي، أن “مستوى القروض الممنوحة حتى نهاية 2019، يمثل ضعف المستوى المسجل في 2014”.

ويعمل في المغرب 24 مؤسسة بنكية، منها خمسة بنوك تشاركية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

الأناضول