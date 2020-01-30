السعودية – حددت شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” سعر بيع البروبان “غاز الطبخ” لعقود شهر فبراير عند 505 دولارات للطن، انخفاضا من 565 دولارا في يناير الماضي.

وسعر بروبان “أرامكو”، معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

وحددت الشركة سعر البوتان لشهر فبراير وهو غاز يستخدم في أجهزة التبريد، عند 545 دولارا للطن، انخفاضا من 590 دولارا في الشهر السابق.

واشترت شركة “أرامكو” مطلع العام الجاري أسهما جديدة بقيمة 5 ملايين دولار في منصة التداول “فاكت” القائمة على تكنولوجيا سلسلة الكتل.

والمنصة متخصصة في معالجة تعاملات ما بعد البيع وتركز منذ بدء عملها في أواخر عام 2018 على درجات النفط الخام الرئيسية لبحر الشمال، والتي تستخدم لتحديد خام القياس “برنت”.

وبين مؤسسي المنصة شركات نفط عالمية مثل “بي.بي”، و”إكوينور”، و”شل” وغيرها من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

المصدر: “رويترز” + وكالات