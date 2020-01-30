ليبيا – إلتقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أمس الأربعاء نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس في مقر وزارة الخارجية بقصر فارنيزينا

الخارجية الإيطالية في بياناً لها ذكرت أن دي مايو أكد أن اتفاقية حكومة الوفاق مع تركيا غير مقبولة،وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية

وبحسب بيان الخارجية إجمعا الرأي على أن مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا بشأن تعيين حدود المنصة القارية غير مقبولة.

وقال البيان إن هذه المذكرة تنتهك الحقوق السيادية للدول الأطراف الثالثةكما أنها لا تمتثل لقانون البحار ولا يمكنها أن تؤدي إلى تبعات قانونية بالنسبة لبلدان أخرى.

وزارة الخارجية ذكرت أنه تم التأكيد فقط من خلال التعاون الحقيقي وحسن النية ستفيد الموارد الطبيعية في منطقة المتوسط جميع الشعوب التي تعيش فيها.