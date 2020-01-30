ليبيا – اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء على سير عمل وزارة العدل والجهات التابعة لها وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير العدل المستشار محمود الفيتوري اصليل.

الثني بحث خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة سير عمل الوزارة وأهم المشاكل والصعوبات التي تواجهها وآليات حلها وتذليلها إضافة إلى أوضاع مؤسسات الإصلاح والتأهيل سير العمل بها، مطلعاً على خطة عمل الوزارة لهذا العام.



ومن جهته قدم اصليل حوصلة لعمل الوزارة في ملف انتهاكات الميليشيات الإرهابية والمسلحة في طرابلس لحقوق الإنسان وارتكابها لجرائم حرب ضد الإنسانية.



وقال إن فرق الوزارة وثقت هذه الجرائم والانتهاكات تمهيداً لتقديم مرتكبيها للقضاء المحلي والدولي وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.



كما شدد على أنه حال انتهاء القوات المسلحة من تطهير طرابلس وكافة التراب الليبي فإن العدالة ستأخذ مجراها مع كافة أفراد الميليشيات وداعميهم في الانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان.