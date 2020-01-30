ليبيا – بتكليف من رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج أمس الأربعاء إلى الكونغو برازفيل على رأس الوفد المشارك في أعمال الاجتماع الرفيع المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا.

الحويج سيجري والوفد المرافق له خلال زيارته وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة مباحثات مع رؤساء الوفود المشاركة لمناقشة مستجدات الوضع في ليبيا وبعض القضايا الثنائية.

يشار إلى أن الإجتماع رفيع المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا يترأسه الرئيس دينيس ساسو نغيسو والذي تحتضنه العاصمة برازفيل اليوم الخميس 30 يناير.