ليبيا – قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس إن في ليبيا هدنة هشة تحتاج إلى تعزيز، مشيراً إلى وجود أخبار علنية عن خروقات من جانب طرفي النزاع المسلح هناك وعن دور أمريكي حاسم في الدفع نحو وقف حقيقي لإطلاق النار.

دي مايو قال في إحاطة عن مخرجات مؤتمر برلين الدولي أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية إن طرفي هذا النزاع طلبا دعم في شكل أسلحة وتمويل لكن بلاده لم تؤيد قط هذا النوع من الدعم.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية :” سعينا دائماً كإيطاليا والاتحاد الأوروبي إلى حل دبلوماسي وحكومة بلادي قامت بجهود للتحدث مع جميع الجهات الفاعلة التي قد يكون لها تأثير في ليبيا وعلى وجه الخصوص مع الولايات المتحدة الامريكية والتي من شأنها أن يكون لها دوراً أكبر في الوقت الراهن”.

كما إعتبر أن أمريكا ستكون وفق رأيه حاسمة في إقناع الجهات الدولية الفاعلة بالدفع باتجاه وقف حقيقي لإطلاق النار ونحو عملية سياسية.