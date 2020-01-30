روسيا – على الرغم من أن نتائج الدراسة العلمية التي أجرتها هيئة “نظام الجودة الروسي” أكدت الرأي السائد بأن الزبادي مصدر غني للكالسيوم، إلا أنه لا يكفي لسد الحاجة اليومية للجسم من الكالسيوم.

جاء ذلك في وثائق المنظمة، التي أشارت إلى أن تناول الجبن والحليب المكثف إلى جانب الزبادي هو ما يضمن حاجة الجسم اليومية من الكالسيوم.

ومهما كانت نسبة الكالسيوم التي يعلنها المنتجون في سلعهم، فهي غير كافية لضمان حاجة الجسم اليومية منه. ولكن تناول الزبادي له إيجابيات، لأن الجسم يمتص الكالسيوم الموجود في منتجات الألبان أفضل من الموجود في المنتجات النباتية. ولكن عند مقارنة الزبادي مع غيره من منتجات الألبان فلن ترجح كفة الميزان لصالحه.

وتشير المنظمة، إلى نسبة الكالسيوم في منتجات الألبان الحامضية يجب ألا تقل عن 60 ميليغرام في 100 غرام. وقد اتضح أن نسبته في الزبادي هي 75-83 في كل 100 غرام من المنتج. ولكن وفقا لتوصيات هيئة حماية المستهلك يجب ألا تقل كميته اليومية للمستهلكين الذي أعمارهم 19-50 سنة عن 1000 مليغرام (غرام واحد)، وبعد سن الخمسين 1.2 غرام يوميا.

ويشير الخبراء، إلى أن الكمية اليومية اللازمة للجسم من الكالسيوم يمكن الحصول عليها من الزبادي والحليب المكثف وبعض أنواع الجبن التي في 100 غرام منها ثلث كمية الكالسيوم التي يحتاجها الجسم يوميا.

ويؤكد الخبراء على أنه يجب الأخذ بالاعتبار ما يلي – تحتوي علبة زبادي واحدة وزنها 150 غراما، على 25 غراما من السكر (5 قطع من السكر). لذلك ينصح الخبراء بتنويع مصادر الكالسيوم وعدم الاعتماد على مصدر واحد لتلبية حاجة الجسم اليومية منه.

المصدر: نوفوستي