جنيف – قررت منظمة الصحة العالمية عقد اجتماع جديد للجنة الطوارئ التابعة لها على خلفية انتشار حالات الإصابة بسلالة فيروس “كورونا”، من الصين إلى العالم، داعية المجتمع الدولي للتحرك.

وقالت المنظمة، في بيان أصدرته امس الأربعاء، إن لجنة الطوارئ ستعقد اجتماعا جديدا، هو الثالث خلال 7 أيام، بهدف تقييم ما إذا كان تفشي فيروس “كورونا” المنتشر من الصين، يعتبر حالة طوارئ على مستوى العالم أم لا، وتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها لوقفه.

وفي غضون ذلك، أوضح كبير الخبراء في المنظمة، مايك رايان، بعد عودته من الصين، أن مدير المنظمة، تيدروس أدان غيبرييسوس، قرر عقد اجتماع ثالث للجنة الطوارئ، المكونة من 16 خبيرا مستقلا، والتي سبق أن رفضت إعلان حالة طارئة في العالم، بسبب تسارع وتيرة انتشار الفيروس خارج الصين وانتقال العدوى بين البشر.

وأوضح رايان أنه تم رصد حالات الإصابة بالنوع الجديد لـ”كورونا” في 15 دولة فضلا عن الصين، مشيرا إلى أن “العالم كله بحاجة إلى تحذير واتخاذ إجراءات”.

من جانبه، أشاد غيبريسوس، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، بجهود الصين الرامية إلى مكافحة فيروس “كورونا”.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تعقيبا على نتائج زيارته إلى الصين، إنها “تستحق الشكر والاحترام”، مشددا على “التزامها بالشفافية” في حل المشاكل الناجمة عن هذا التفشي.

وأوضح غيبريسوس أن الخبراء الصينيين حددوا سريعا النوع الجديد لفيروس “كورونا” وشاركوا المعلومات التي جمعوها مع المجتمع الدولي.

وأبلغت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر، منظمة الصحة العالمية بتفشي التهاب رئوي مجهول المصدر في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي وسط البلاد، واكتشف الخبراء لاحقا أن المتسبب بالمرض هو نوع جديد من فيروس “كورونا” أطلق عليه اسم “2019-nCoV”.

وحتى مساء الأربعاء، سجلت في الصين أكثر من 6000 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس “كورونا”، بينها أكثر من 130 وفاة، وقعت غالبيتها في ووهان، كما تم تأكيد وجود مصابين بهذه السلالة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وأستراليا وكندا وفنلندا والإمارات وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وماليزيا وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.

المصدر: وكالات