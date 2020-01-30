وجاءت الخطوة ضمن اتفاق أبرم مع الدولي السابق عدنان درجال، يتنازل الأخير بموجبه عن دعاوى قدمها لدى المحاكم ضد الاتحاد.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي المستقيل علي جبار لوكالة فرانس برس: “تسلم قسم العلاقات الخميس رسالة من الاتحاد الدولي لتأكيد موافقته على استقالة أعضاء المكتب التنفيذي”.

وأضاف جبار: “كما أبلغنا الفيفا برسالته بأن ملف استقالة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي تم تحويله إلى لجان تابعة إلى الاتحاد الدولي لتصدر قرارات منتظرة بشأن المرحلة المقبلة للاتحاد، وطلب الفيفا تسمية أحد الموظفين للتراسل معه في الفترة المقبلة فيما يتصل بعمل الاتحاد العراقي”.

واشترط الدولي السابق عدنان درجال، للتنازل عن دعاوى قضائية سابقة، اثنتان ضد موظفين في الاتحاد العراقي يتهمهما فيها بحرمانه من دخول انتخابات الاتحاد الأخيرة، أن تصل الموافقة الرسمية للفيفا على استقالة الاتحاد العراقي.

ويقضي أمين سر الاتحاد العراقي صباح رضا، ورئيس لجنة الاستئناف ستار زوير عقوبة السجن لعامين بسبب تلك الدعوة، كما يواجه رئيس الاتحاد العراقي ونائباه السابقان عبد الخالق مسعود وعلي جبار دعوة قضائية يتهمهما فيها درجال بالتلاعب بالنظام الاساسي للاتحاد، ويُنتَظر أن تبدأ إجراءات التنازل عنهما أيضا.

وعقب وصول تأكيد موافقة الفيفا، تحدث عضو الاتحاد العراقي المستقيل كامل زغير عن الاستقالة الجماعية، كاشفا “الاتفاق الذي جرى برعاية رئيس لجنة الرياضة والشباب في البرلمان العراقي مع درجال وينص على توجه الأخير إلى المحاكم للتنازل عن كل القضايا القانونية، وننتظر البدء بذلك الأسبوع المقبل”.