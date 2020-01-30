ليبيا – أعلن الناطق باسم القيادة العامة للجيش اللواء أحمد المسماري عن رصد مرتزقة سوريين مدعومين بعناصر عسكرية تركية على حدود مدينة مصراتة وكذلك عند الحدود التونسية.

المسماري أوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس الأربعاء وفقاً لقناة “العربية” أن تركيا تقوم بتمكين عناصر داعش والقاعدة من التواجد على الساحل الليبي وربما سينتقل جزء منهم إلى أوروبا.

وأشار إلى أن عناصر المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى غرب ليبيا تجاوزوا 3 آلاف عنصر وقد رصد الجيش الليبي وجود مرتزقة سوريين وأتراك في أحد المعسكرات على الحدود الليبية التونسية.

كما اعتبر أن المرتزقة السوريين يتخذون من المدارس في مدينة طرابلس مقرات، مؤكداً خرقهم للهدنة في أكثر من محور.