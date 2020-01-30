ونشر ريال مدريد صور جناحه الأيمن وهو يتبادل الكرات مع عدد من زملائه على أرضية مركز تدريب الفريق في فالديباس.

وتعرض هازار الذي انضم إلى صفوف النادي الملكي هذا الموسم، لإصابة في كاحله إثر احتكاك مع مواطنه توما مونييه، خلال المواجهة ضد باريس سان جرمان، ضمن دوري أبطال أوروبا (2-2)، في 26 نوفمبر الماضي.

وكان التشخيص الأولي أشار إلى تعرض اللاعب لكدمة تستوجب الراحة لمدة 10 أيام، قبل أن يتبين بأنه مصاب بشعر في القدم، في مطلع ديسمبر، مما أبعده بالتالي عن العديد من المباريات، أبرزها مواجهة الكلاسيكو (صفر-صفر) ضد الغريم التقليدي برشلونة، على ملعب كامب نو في 18 ديسمبر الماضي، والكأس السوبر الإسبانية في جدة، مطلع العام، التي فاز بها الميرينغي.

وعلى الرغم من التقدم في تعافيه، يبدو احتمال إشراك البلجيكي في مباراة دربي مدريد ضد أتلتيكو، يوم السبت في سانتياغو بيرنابيو ضمن المرحلة الـ22 من الدوري المحلي، ضئيلا جدا.

ووفقا للصحافة الإسبانية، فإن هدف هازار هو الوصول إلى كامل لياقته في مرحلة الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا في 26 فبراير المقبل ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.