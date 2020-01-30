فلسطين – دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الفلسطينيين الذين رفضوا خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بـ”صفقة القرن” إلى طرح مقترح بديل سيتمكن من كسب دعم إسرائيل.

وذكر بومبيو للصحفيين، في طريقه إلى بريطانيا أمس الأربعاء، أن بإمكان القيادة الفلسطينية التي رفضت قطعيا خطة البيت الأبيض “التقدم بمقترح مضاد تعتبره مناسبا”، مضيفا: “أعلم أن الإسرائيليين سوف يستعدون للجلوس حول طاولة المفاوضات على أساس الرؤية التي طرحها الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب)”.

وشدد وزير الخارجية الأمريكية على أن رفض خطة واشنطن للسلام جاء من قبل “نفس المنتقدين الذين كانوا فاشلين على مدى 70 عاما”.

وفي مقابلة منفصلة مع القناة الـ12 الإسرائيلية، قال بومبيو إن الخطة الأمريكية تمهد أمام الفسلطينيين سبيلا واضحا نحو إقامة دولتهم بـ”شروط بسيطة في الواقع مثل وقف الإرهاب والاعتراف بالدولة اليهودية” واصفا ذلك “أمورا أساسية لسلام وازدهار المنطقة”.

وفي مقابلة مع القناة الـ13 الإسرائيلية، حذر وزير الخارجية الأمريكي الفلسطينيين من أن خطة واشنطن قد تصبح آخر فرصة لهم للحصول على دولتهم، قائلا إن “صفقة القرن” هي أول مقترح واقعي لتسوية النزاع يضم خريطة طريق وافق عليها الجانب الإسرائيلي.

المصدر: The Daily Star + تايمز أوف إسرائيل