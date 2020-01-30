الولايات المتحدة – انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مستشاره السابق للأمن القومي، جون بولتون، مؤكدا أن عدم الإصغاء لكلام الأخير جنب العالم خوض العديد من الحروب العالمية.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر”، امس: “لو أنني أصغيت إليه (لجون بولتون)، لكنا نخوض حربا عالمية سادسة الآن”.

وأضاف ترامب أن بولتون “توسل إليه” للحصول على منصب لا يحتاج لموافقة مجلس الشيوخ، بعد أن تم حرمانه في السابق من منصب سفير لدى الأمم المتحدة.

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن امتعاضه من بولتون الذي سارع بعد “طرده” إلى تأليف كتاب وصفه بأنه “مليء بالأذى والأخطاء ويحتوي على معلومات سرية تخص الأمن القومي”.

يذكر أن بولتون اتهم البيت الأبيض في وقت سابق، بمنعه من الوصول إلى حسابه الشخصي في موقع “تويتر”، بعد إقالته، كما أصدر بيانا أكد فيه الاستعداد للإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المصدر: “تويتر” + وكالات