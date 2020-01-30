ليبيا – قال عضو مجلس النواب المنقطع منذ سنة 2014، سعد الجازوي القيادي بجماعة الاخوان المسلمين إن إلتئام مجلس النواب هدف يسعون له لتقوم هذه المؤسسة باستحقاقاتها خلال هذه الفترة الحرجة من عمر البلاد و مستقبلها السياسي.

الجازوي أكد خلال تصريح له لقناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد على أن هذه الغاية يجب أن تكون وسيلتها والطرق المؤدية لها واضحة ومحل إتفاق من الأعضاء لأن البدايات الصحيحة تؤدي لنتائج صحيحة.

وإعتقد أن أول أساس يجب أن يجتمع حوله النواب سواء المتواجدين في طبرق أو طرابلس هو الإتفاق السياسي الذي يعتبر مرجعية دستورية يرجع لها الجميع، مشيراً إلى أن الخطوة والإختبار الحقيقي للنوايا والإلتئام الصحيح لمجلس النواب هو الإجتماع على أساس الإتفاق السياسي والإلتئام حول بنوده.

وشدد على أن الإجتهادات الشخصية والبقاء في المربع الأول حيث كل مجموعة من المجموعتين تريد أن تأخذ البرلمان لوجهة نظرها لن يؤدي ذلك لإلتئام صحيح للمجلس وتوافقات حول نقاط الخلاف.

كما استطرد حديثه:” لم الشمل رهين نية وإرادة حقيقية من أعضاء مجلس النواب ويجب أن نتنازل جميعاً وأن يكون الإتفاق السياسي هو الأساس الذي نتفق عليه، البنود المادة 16-17-18 وضحت بجلاء ووضوح أن الالتئام يأتي من خارج طبرق وأن يبدأ من الاعضاء ويعاد تشكيل هيئة الرئاسة المكونة من رئيس ونائبين من ثم يتم إعادة تشكيل اللجان ويعاد النظر في القوانين الصادرة من البرلمان هذا هو الأساس الذي بذل فيه كل من البرلمان ومجلس الدولة قرابة السنتين للوصول للمقاربة التي تعتبر طريق وخارطة طريق للوصول بها لنتائج ملموسة إن صدقت النوايا”.

وزعم أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لا يمثل إرادة البرلمان بل إرادة أحد الأطراف متهماً إياه بأنه دعم ما وصفه بـ”شلال الدم على العاصمة” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)، لافتاً إلى أن ما يهمه من لقاء جنيف الوصول لما يريد بحيث يكون في الواجهة.

وإختتم حديثه مبيناً أنه لا معنى وجدوى لأي حوار وحل سياسي ما لم يكن هناك تهدئة وإيقاف لإطلاق النار وعودة من وصفهم بـ “القوات المهاجمة للعاصمة ” (القوات المسلحة الليبية) لثكناتها الأولى لأنه سيكون عبارة عن قفز في الهواء وإعطاء فرصة لمن وصفه بـ”المعتدي” لإكمال “إعتدائه” حسب قوله.