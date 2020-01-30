إسبانيا – أعلن برشلونة الإسباني اليوم الخميس، انتقال كارليس بيريز البالغ 21 عاما إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة حتى 30 يونيو المقبل مقابل مليون يورو خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر برشلونة بيانا شكر فيه بيريز وتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة، كما أشار النادي الكتالوني بأن روما ملزم بدفع 11 مليون يورو لشراء اللاعب بعد انتهاء الإعارة، بالإضافة إلى 3.5 مليون يورو كمتغيرات.

وأوضح البيان أن برشلونة يحتفظ بحق الأسبقية لضم بيريز إلى صفوفه في حال قرر نادي روما بيعه.

من جهة أخرى، نشر نادي روما تغريدة ترحيب بلاعبه الجديد، وأرفقها بعبارة:”الكثير من التحديات في انتظارك يا بيريز “.

المصدر: وكالات