موسكو – وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين اليوم الخميس مرسوما يقضي بإغلاق حدود البلاد في شرقها الأقصى كأحد الإجراءات الهادفة لمنع انتشار فيروس “كورونا” الجديد، الذي ظهر في الصين.

وقال ميشوستين في مستهل جلسة الحكومة اليوم الخميس: “لقد وقعت مرسوما بهذا الخصوص اليوم، وبدأ العمل به. وسنبلغ اليوم كافة الجهات المعنية بالإجراءات المتعلقة بإغلاق الحدود في الشرق الأقصى الروسي وغيرها من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الروسية (من أجل منع تفشي الفيروس في أراضي روسيا)”.

ويشمل مفهوم الشرق الأقصى إداريا في روسيا كل المناطق المتاخمة للحدود مع كوريا الشمالية، والصين ومنغوليا.

من جهتها، أعلنت الخارجية الروسية اليوم وقف منح التأشيرات الإلكترونية للمواطنين الصينيين الوافدين عبر المنافذ الحدودية في الشرق الأقصى ومقاطعة كالينينغراد، إضافة إلى منافذ مدينة سان بطرسبورغ ومقاطعتها، كما أصدرت الوزارة توصية للمواطنين الروس بالامتناع قدر الإمكان عن زيارة الصين.

والأربعاء، أعلنت الحكومة الروسية عن تقييد حركة القطارات بين روسيا والصين اعتبارا من يوم الجمعة، لتقتصر على القطارات التي تسير على مسار موسكو-بكين فقط، مضيفة أن قرارا بشأن حركة الطيران بين البلدين سيتم اتخاذه قبل يوم الجمعة.

وقالت الحكومة إنها ستوصي لمؤسسات التعليم العالي الروسية بتمديد فترة العطلة حتى 1 مارس للطلاب الصينيين الذين سافروا إلى وطنهم لقضاء عطلة رأس السنة.

وأسفر انتشار فيروس “كورونا” عن إصابة نحو 8 آلاف شخص، ووفاة 170 آخرين في الصين حتى اليوم، كما جرى الكشف عن إصابات بالفيروس في ما لا يقل عن 15 دولة أخرى.

المصدر: وكالات