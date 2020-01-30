أستراليا – أقصت صوفيا كينين منافستها آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا من الدور نصف النهائي ببطولة أستراليا للتنس، لتحطم آمال الأستراليين في الاحتفاء بأول بطلة محلية للبطولة في 42 عاما.

وخرجت بارتي البالغة 23 عاما سريعا من ملعب “رود ليفر” عقب الخسارة لأول مرة في قبل نهائي ملبورن بنتيجة 7-6 و7-5 وهي تهز رأسها بأسف في اتجاهها إلى نفق اللاعبين.

وكانت بارتي تسعى لتكون أول أسترالية تبلغ النهائي منذ ويندي ترنبول في 1980 وبدا أنها الأوفر حظا لكن الأمريكية كانت أكثر تعطشا للفوز وأنقذت نقاط حسم المجموعتين.

وحققت كينين البالغة 21 عاما طفرة في موسم 2019 حيث فازت بألقاب كل البطولات الثلاث للفردي التي شاركت بها لتصل إلى أعلى مركز لها بالتصنيف العالمي حين احتلت المركز 12 وأصبحت المصنفة الثانية في الولايات المتحدة بعد سيرينا وليامز.

من جهة أخرى تأهلت الإسبانية غاربينيي موغوروزا إلى أول نهائي لها في بطولة أستراليا المفتوحة، بعد إقصائها الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة 7-6 (10-8) و7-5 في نصف النهائي في ملبورن.

وفي ظل درجة حرارة مرتفعة، صمدت الإسبانية المصنفة 32 عالميا وقلبت تأخرها أمام هاليب، لتلاقي في نهائي السبت الأمريكية كينين.

المصدر: وكالات