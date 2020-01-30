ليبيا – صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بخصوص التقارير التي تتحدث عن إرسال تركيا لمقاتلين مرتزقة بحراً إلى ليبيا.

العقوري إعتبر ذلك وفقاً للموقع الرسمي لمجلس النواب بأنه انتهاك خطير لنتائج مؤتمر برلين ووقف إطلاق النار وللتعهدات بوقف التدخل الخارجي في ليبيا.

وشدد على أن هذا الأمر يهدد الجهود الدولية لوقف التصعيد والعودة للحوار السياسي وحل الأزمة سلمياً، منوهاً إلى أن الحكومة التركية بتصرفها غير المسؤول لم تفي بتعهداتها تجاه مؤتمر برلين وأظهرت نوايها باستغلال الوقت لإرسال مزيد من القوات والعتاد الحربي وبما يهدد أمن واستقرار منطقة المتوسط بأكملها وينتهك قرارات مجلس الأمن بالخصوص .

وأكد على إدانة مجلس النواب للاتفاقية الأمنية المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق التي لم تنل ثقة البرلمان ولم يصادق على الاتفاقية، داعياً الأمم المتحدة وقادة الدول المشاركة في المؤتمر إلى اتخاذ رد حاسم تجاه هذه الإتفاقية.

كما دعا مجلس الأمن لضرورة عقد جلسة طارئة لتناول الآمر الذي يعد انتهاكاًُ صارخاً يهدد جهود السلام وأمن المنطقة.