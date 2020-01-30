ليبيا – رأى الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الايطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي أنه على الدبلوماسية الاوروبية التركيز على الازمة الليبية.

ديسكالزي وفي تصريح للصحفيين أمس الاربعاء على هامش تقديم مشروع شراكة محلي في مجال الطاقة النظيفة عن طريق الاندماج النووي قال:” كنا نأمل في وقف إطلاق النار في ليبيا وهو ما لم يحدث لذلك يجب أن تركز الدبلوماسية باستمرار على المشكلة الليبية التي لها العديد من التداعيات ليس علينا وحدنا بل على المواطنين الليبيين”، وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية.

وأضاف ديسكالزي في إشارة إلى تعطيل من وصفهم بـ”جهات محسوبة على السلطات في شرق ليبيا” (حراك القبائل الليبية) لأنشطة منشآت إنتاج وتصدير النفط أصبح الوضع أكثر تعقيدًا لأن عرقلة الإنتاج يشبه إزالة الأكسجين حيث قلّ بـ800 ألف برميل.