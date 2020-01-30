ألمانيا – تستجوب الشرطة والنيابة الألمانية ممرضة متهمة بتسميم 5 خدج تبلغ أعمارهم ما بين يوم واحد وشهر بالمورفين في مستشفى أولم الجامعي بجنوب البلاد.

وقع الحادث حينما بدأ الخدج بالمعاناة من صعوبات في التنفس صباح يوم 20 ديسمبر العام الماضي، وفقا لجهات التحقيق، وكانت المشتبه بها في المستشفى ذلك الصباح. احتجزت الممرضة يوم أمس الأربعاء وتواجه اتهامات بمحاولة القتل غير العمد، والأذى الجسدي الشديد.

نجا جميع الأطفال الرضع، وصرحت الشرطة أنه لا يوجد ما يفيد بتوقع أي مشكلات صحية أخرى في المستقبل. وفتشت الشرطة خزانات الموظفين، وأكدت في مؤتمر صحفي أنهم عثروا على حقنة تحوي على حليب الأم بين ممتلكات الممرضة، وأكدت الشرطة والمدعي العام أن اختبارات الطب الشرعي أظهرت أن الحقنة كانت تحتوي على مادة المورفين.

وقال كبير مدعي العموم في أولم، كريستوف لير، اليوم الخميس، إن الممرضة تنفي أنها أعطت المورفين للأطفال، ولم يتضح بعد ما إذا كان المورفين جزءا من خطة علاج الخدج.

ويذكر أن خمسة خدج في ساعات الصباح الباكر من 20 ديسمبر الماضي، بدأوا يعانون من مشكلات في التنفس في الوقت ذاته تقريبا، وتمكن الطاقم الطبي من التدخل ومعالجة الموقف بسرعة، لحسن الحظ، ولا يتوقع أن يتعرضوا لأي تداعيات صحية في المستقبل جراء ذلك”.

وقد أبلغ المستشفى الشرطة، بعد العثور على بقايا المورفين في عينات بول الرضع.

المصدر: سي إن إن